6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan, on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin üçüncü yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta hüzün ve dua bir aradaydı.

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümünde şehir genelinde düzenlenen anma programları, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Depremin sembol mekânları arasında yer alan Ebrar Sitesi, Milli İrade Meydanı, Azerbaycan Mahallesi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önü vatandaşların buluşma noktası oldu. Ellerinde karanfiller ve Türk bayraklarıyla alanlara gelen binlerce kişi, hayatını kaybeden yakınlarını ve tüm deprem şehitlerini dualarla anıyor.

Vatandaşlar, felaketin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getirerek, kaybettikleri sevdiklerini asla unutmayacaklarını ifade etti. “6 Şubat bizim için bir tarih değil, kapanmayan bir yara” sözleriyle duygularını dile getiren depremzedeler, birlik ve dayanışma ruhunun bu zor günlerde kendilerine güç verdiğini vurguladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir merkezinde anma programlarının gerçekleştirildiği noktaları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın da yer aldığı programlarda Başkan Fırat Görgel, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Görgel, “Depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sabır diliyorum. Bu zor süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, dayanışmamızla her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz, geleceğiz. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.