Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir gayrimenkul satışı için düğmeye bastı. TOKİ, 46 ili kapsayan organizasyon kapsamında 25 ilde 87 konut, 33 ilde ise 373 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Satışlar, 17 ve 18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmalarla yapılacak. Konutlar yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade imkânıyla alıcı bulurken, iş yerleri için ise iki farklı ödeme planı sunulacak.

Konut Satışı Yapılacak İller

TOKİ’nin duyurusuna göre konut satışı yapılacak iller arasında Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak bulunuyor.

Satışa sunulan 87 konut, uzun vadeli ödeme seçenekleriyle özellikle yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

İş Yerleri 33 İlde Satışta

Toplam 373 iş yeri, yüzde 10 peşinatla 96-120 ay vade ya da yüzde 30 peşin 60 ay vade seçenekleriyle satışa çıkarılacak. Bu kapsamda ticari gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuluyor.

Açık Artırma Tarihi ve Yeri

Açık artırmalar;

17 Şubat 2026 Salı günü 1-228 numaralı lotlar,

18 Şubat 2026 Çarşamba günü ise 229-460 numaralı lotlar için saat 10.30’da yapılacak.

Müzayedeler, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca isteyenler internet üzerinden de teklif verebilecek.

Katılım Teminatları

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla belirlenen tutarlarda teminat bedeli yatırmaları gerekiyor.

Açık artırmaya katılacakların Halk Bankası ve Ziraat Bankası'na katılım teminatı yatırması gerekiyor. Teminat bedelleri şöyle:

Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’yekadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL

Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL

Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 300.000 TL

Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 600.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000 TL

TOKİ’nin bu büyük ölçekli satışı, hem konut hem de ticari gayrimenkul piyasasında hareketlilik oluştururken, yatırımcılar için de önemli fırsatlar sunuyor.