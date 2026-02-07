Arabica Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Onikişubat Belediyespor, sahasında ağırladığı 1954 Adanaspor karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Baştan sona üstün bir performans sergileyen Kahramanmaraş temsilcisi, rakibine set şansı tanımadan karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Tribünlerin desteğini de arkasına alan Onikişubat Belediyespor, hem hücumda hem savunmada oyunun kontrolünü elinde tutarak kritik bir galibiyete imza attı. Alınan bu sonuçla ekip, ligdeki avantajını koruyarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Baş Antrenör Mehmet Aydın, ligde hiçbir maçın kolay olmadığını vurguladı. Aydın, “Bizim için her maç çok önemli. Daha önce aldığımız bir mağlubiyet var ancak şu an avantaj hâlâ bizim elimizde. Hedefimize ulaşmak için maç maç ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediyespor, önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmalarda da çıkışını sürdürerek sezon sonunda hedeflediği noktaya ulaşmayı amaçlıyor.