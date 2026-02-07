Akademik başarıyı teşvik etmeyi amaçlayan sınav, kent genelinde yoğun ilgi gördü.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı bursluluk sınavında 4, 5 ve 6’ncı sınıf öğrencileri ter döktü. Sınavla birlikte hem öğrencilerin akademik düzeyleri ölçülüyor hem de başarılı öğrencilere çeşitli oranlarda burs imkânı sağlanıyor.

Özel Beyza Eğitim Kurumları Kurucu Genel Müdürü Cevdet Kabakcı, bursluluk sınavının Kahramanmaraş’ta artık geleneksel hale geldiğini belirterek, kurumun 28 yıldır eğitim-öğretim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Her yıl büyük bir ilgiyle gerçekleştirilen bursluluk sınavının, öğrencilerin akademik yolculuğunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekilirken, sınav sonuçlarının ardından başarılı öğrencilerin çeşitli burs imkânlarından yararlanacağı bildirildi.