Şehrin milli mücadele yıllarında sergilediği destansı direniş, bir kez daha gururla hatırlanırken, 7 Şubat 1973’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen “Kahramanlık” payesinin anlam ve önemi bir kez daha vurgulandı.

Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920’de başlayıp 11 Şubat 1920’ye kadar süren Kurtuluş Mücadelesi boyunca, herhangi bir düzenli ordu desteği olmaksızın, tamamen kendi imkânlarıyla işgale karşı direndi. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ortaya konulan bu topyekûn mücadele, şehrin bağımsızlığa olan inancını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdi. Maraş halkı, büyük fedakârlıklar pahasına yürüttüğü bu mücadeleyle işgalci güçleri şehirden çıkarmayı başardı.

Bu eşsiz direniş, Türk Kurtuluş Savaşı tarihinde emsalsiz bir kahramanlık örneği olarak yerini alırken, Maraş’ın gösterdiği cesaret ve kararlılık yıllar sonra resmî bir kararla taçlandırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 7 Şubat 1973 tarihinde aldığı kararla, şehre “Kahramanlık” payesi verildi ve Maraş’ın adı resmen “Kahramanmaraş” oldu.

Alınan bu karar, yalnızca bir isim değişikliği değil; bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin, döktüğü kanın ve gösterdiği direnişin devlet eliyle tescillenmesi anlamını taşıdı. Kahramanmaraş adı, o günden bu yana Türk milletinin hürriyet aşkını, vatan sevgisini ve gerektiğinde hiçbir güç karşısında eğilmeyeceğini simgeleyen güçlü bir tarihî miras olarak yaşamaya devam ediyor.

Bugün Kahramanmaraş, geçmişinden aldığı bu onur ve sorumlulukla, milli mücadelenin ruhunu gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Şehrin adına eklenen “Kahraman” unvanı, sadece bir sıfat değil; tarihten gelen bir duruşun ve ebedî bir mücadelenin ifadesi olarak hafızalarda yer alıyor.