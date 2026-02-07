Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikler, şehrin özgürlük mücadelesini bir kez daha hatırlatacak.

10 – 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek çeşitli programlarda; konferanslar, sergiler, kortej yürüyüşleri ve mehteran konserleriyle vatandaşlar tarihî destanı yeniden yaşayacak. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerde “Hür Yaşadım, Hür Yaşarım” teması, Kahramanmaraş’ın bağımsızlık ruhunu ve özgürlük kararlılığını yansıtacak.

10 Şubat’ta “Hür Yaşadım, Hür Yaşarım” Temalı Konferans

Etkinlik takvimi kapsamında 10 Şubat Salı günü saat 10.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 22 gün 22 gece süren tarihî mirasın gelecek nesillere aktarılması için “Hür Yaşadım, Hür Yaşarım” temalı konferans düzenlenecek. Konferansta, Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik, Araştırmacı-Yazar Mehmet Işık ve Şevki Karabekiroğlu, Maraş halkının özgürlük ve bağımsızlık ruhunu anlatacak.

Şehrin Bağımsızlık Ruhu Meydanlara Taşınacak

11 Şubat Çarşamba günü, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı’nın katılımıyla Kurtuluş Korteji Yürüyüşü Programı ve Konser etkinliği ile şehrin bağımsızlık ruhu meydanlara taşınacak. Şehir protokolünün de katlımı ile saat 20.00’da 12 Şubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar kortej yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş sonrası ise mehteran konseri düzenlenecek. Yürüyüş boyunca vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kurtuluş coşkusuna ortak olacak.

Senem Ayşe’nin Mirası “Kadın Oradaydı” Sergisi ile Hayat Bulacak

Maraş’ın Kurtuluş mücadelesinde simge isimlerden biri olan Senem Ayşe’nin öncülüğünde kadınların cephede ve cephe gerisinde üstlendiği görevler, 11 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’da Piazza AVM’de düzenlenecek “Kadın Oradaydı” temalı sergi ile kurtuluş ruhunu kadınların cesaretiyle buluşturarak, şehrin kahramanlık mirasını yeniden yaşatacak.

12 Şubat’ta Coşku ve Gurur Bir Arada

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamaları, 12 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek törenlerle coşkunun doruğa çıkacağı bir final olacak. Saat 10.45’de başlayacak olan ve Trabzon Caddesi ile Valilik Meydanı arasında gerçekleştirilecek programlarda;

İstiklal Madalyası’nın Şanlı Türk Bayrağı’na takılması,

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dua,

“Hür Yaşadım, Hür Yaşarım” adlı kısa film gösterisi,

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı Konseri,

12 Şubat Kurtuluş Destanı Tiyatro Gösterisi,

Garnizon Komutanlığı Zeybek Gösterisi,

Jandarma Genel Komutanlığı Tüfekli Hareketler Gösterisi ve geçit töreni ile

106 yıl önce olduğu gibi bugün de özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olarak, kurtuluş destanını coşku ve gururla kutlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.