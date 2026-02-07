Programı hazırlayıp sunan Nimet Tekerek’in konuğu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan oldu.

Kahramanmaraş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat” temasıyla dahil olarak tarihi bir başarıya imza attı. Dünya genelinde yalnızca 62 şehrin sahip olduğu “Edebiyat Şehri” unvanı, Türkiye’de ilk kez Kahramanmaraş’a verildi.

Duran Doğan, bu unvanın yalnızca geçmişe bir övgü olmadığını, aynı zamanda yayıncılık ve kültür endüstrisi odaklı bir gelecek vizyonunun göstergesi olduğunu belirtti.