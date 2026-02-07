TFF 2. Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor, ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala önemli bir atağa kalktı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hareket eden kırmızı-beyazlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda üç futbolcuyla resmi sözleşme imzaladı.

Transferde vites yükselten İstiklalspor; Hasan Kılıç, Mehmet Kaan Türkmen ve Süleyman Güneş’i renklerine bağlayarak hem savunma hem de hücum hattını güçlendirdi.

Tecrübe ve Dinamizm Aynı Kadroda Buluştu

Yeni transferlerle birlikte takımın oyun yapısında denge hedefleniyor. Kadroya dahil edilen futbolcuların özellikleri ise dikkat çekiyor:

Hasan Kılıç, orta saha ve savunmanın merkezinde görev alabilen çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor. Oyun kurma becerisi ve tecrübesiyle sahada liderlik yapması beklenen Kılıç, takımın direnç seviyesini yukarı taşımayı hedefliyor.

Mehmet Kaan Türkmen, stoper hattında görev yapan güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle savunmaya güven katacak. Tecrübeli oyuncunun, savunma organizasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Süleyman Güneş ise kanatlarda hızı ve teknik kapasitesiyle fark yaratmayı amaçlıyor. Genç oyuncunun, hücum hattına dinamizm kazandırarak skor katkısı sağlaması planlanıyor.

Yönetimden Net Mesaj: “Hedefimiz Belli”

Transferlerin ardından kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ara transfer döneminin son anlarını oldukça verimli geçirdik. Teknik heyetimizin talepleri doğrultusunda, karakteri ve oyun kalitesiyle takımıza katkı sağlayacak isimleri bünyemize kattık. Hasan, Mehmet Kaan ve Süleyman'ın gelişiyle daha güçlü bir yapıya kavuştuk. Yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

Kahramanmaraş İstiklalspor, yaptığı bu transfer hamlesiyle ligin ikinci yarısına “hedef üst lig” mesajı vererek giriyor.