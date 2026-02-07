6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde “Kahramanmaraş Depremleri ve Deprem Gerçeği” konulu panel gerçekleştirildi.

Depremin çok yönlü etkilerinin ele alındığı programda, alanında uzman akademisyenler bilimsel veriler ışığında önemli değerlendirmelerde bulundu. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Cengiz Şavkılı ve Prof. Dr. Emin Toroğlu, Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Erhan Kaya ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Muhammet Çınar ve Dr. Öğr. Üyesi Alican Kop konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluş mekanizması, şehir dokusu üzerindeki etkileri, afet sonrası sağlık süreçleri ve yapı güvenliği konularında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Sağlık Boyutu ve Toplumsal Etkiler Masaya Yatırıldı

Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Erhan Kaya, depremin ardından yaşanan sağlık krizlerine, travmalara ve uzun vadeli psikolojik etkilere dikkat çekti. Afet sonrası hızlı müdahale sistemlerinin güçlendirildiğini vurgulayan Kaya, toplumun afet bilinciyle hareket etmesinin can kayıplarını azaltabileceğini ifade etti. Sosyolojik açıdan ise depremin aile yapısı, göç hareketleri ve şehir kültürü üzerindeki etkileri detaylı biçimde ele alındı.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Panele; KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, çok sayıda akademisyen, üniversite öğrencisi ve vatandaş katıldı. Salonun büyük ölçüde dolduğu programda katılımcılar, konuşmacılara sorular yönelterek panele aktif şekilde dahil oldu.

Bilinçli Toplum Vurgusu

Programın sonunda yapılan değerlendirmelerde, depreme karşı sadece kurumların değil bireylerin de sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi. Afet bilinci eğitimlerinin yaygınlaştırılması, okullardan başlayarak toplumun her kesimine ulaşacak projelerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Panel, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için edilen duaların ardından sona erdi.