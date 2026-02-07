Programda, depremde hayatını kaybeden din görevlileri ve aileleri başta olmak üzere tüm deprem şehitleri rahmet ve dualarla yâd edildi.

Kahramanmaraş Çamlıca Restorant'ta gerçekleştirilen anma programına Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Gaziantep, Hatay ve Malatya il başkanları, sendika yöneticileri, din görevlileri ile depremde yakınlarını kaybeden şehit aileleri katıldı.

Programda ayrıca İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve il genelinde görev yapan çok sayıda din görevlisi de hazır bulundu.

Programda konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını vurgulayarak, din görevlilerinin afet sürecinde üstlendiği manevi sorumluluğa dikkat çekti.

Yıldız, deprem sonrası Türkiye genelinden gelen din görevlilerinin 11 ilde köylere kadar ulaşarak vatandaşlara rehberlik ettiğini belirterek, bu sürecin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir vicdan meselesi olduğunu ifade etti.

Yıldız, “Zor zamanlarda milletimizin yanında olan imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur’an kursu öğreticilerimiz ve vaizlerimiz; insanlara sabrı, metaneti ve umudu hatırlattı. Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda eksi derecelerde, büyük bir özveriyle son vazifesini yerine getiren meslektaşlarımızı unutmak mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen olarak deprem şehitlerinin emanetlerine sahip çıkmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Ali Yıldız, şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Kadınlar komisyonlarının da deprem bölgelerinde aktif görev aldığını belirten Yıldız, bu dayanışma ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Programda konuşan Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdülaziz Yenice, anma programına katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederek, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden din görevlilerinin ve vatandaşların unutulmayacağını ifade etti.

Yenice, bu tür programların hem hafızayı diri tuttuğunu hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla devam eden programda, deprem şehitleri için hep birlikte niyazda bulunuldu.

Duygusal anların yaşandığı anma programı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.