KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, alanında uzman hekimler ve akademisyenler bir araya gelerek spinal travmalarda uygulanması gereken cerrahi müdahaleler, erken müdahalenin önemi ve süreç yönetimi hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda, özellikle deprem gibi büyük afetlerin ardından ortaya çıkan travmatik vakaların yönetimine dair güncel yaklaşımlar paylaşıldı.

Bilimsel sunumlar ve deneyim paylaşımlarının öne çıktığı program, katılımcılara hem teorik hem de pratik açıdan önemli kazanımlar sağladı.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan KSÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Yüksel, 6 Şubat depremlerinin ardından spinal travmaların daha fazla önem kazandığını belirterek, bu tür bilimsel etkinliklerin hem hekimler hem de sağlık çalışanları için yol gösterici olduğunu ifade etti.

Yüksel, toplantının konuya dikkat çekilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması açısından son derece verimli geçtiğini vurguladı.