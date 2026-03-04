Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 2 bin litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol taşıdığı belirlenen kamyonu durdurdu.

Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İçeriği Görüntüle

Aracın kasasındaki şişelerde 2 bin litre sahte alkol bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA