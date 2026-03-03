Komşu şehirde faaliyet gösteren Gaziantep Ticaret Borsası, söz konusu tescilin iptali talebiyle 2025 yılında yargıya başvurmuştu. Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, iptal talebini reddederek tescilin geçerliliğini korudu.
Kararın ardından açıklamada bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fıstık ezmesi tesciline yönelik açılan davanın reddedilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Görgel, Kahramanmaraş’a özgü ürünlerin tescillenmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.
Kararla birlikte “Maraş Fıstık Ezmesi” coğrafi işareti hukuki olarak korunmaya devam edecek.