Olay, dün gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Devriye görevini sürdüren polis resmi ekip aracı, Şekerdere Bulvarı istikametine seyir halindeyken şüpheli görülen bir otomobile “dur” ihtarında bulundu.

İddiaya göre sürücü A.G.E. yönetimindeki 46 BC 047 plakalı otomobil, ekiplerin dur ihtarına uymayarak ilerlemeye devam etti. Bu sırada aracın sağ yan kısmı, polis aracının sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüjde bulunan koruma bariyerlerine çarparak durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin iptal olduğu ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.