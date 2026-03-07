Kahramanmaraş’ta Ramazan Sofraları Büyüyor

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Şekerli Vakfı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan vakıf, şehirde yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan vakıf, her gün yüzlerce aileye ulaşarak iftar sofralarının kurulmasına katkı sağlıyor.

Her Gün 2 Bin Kişilik İftar Dağıtılıyor

Şekerli Vakfı Başkanı Eşref Şekerli, deprem sonrası kurulan vakfın ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Ramazan ayı boyunca her gün toplam 2 bin kişilik iftar yemeği dağıtıldığını belirten Şekerli, bu yardım faaliyetinin artık geleneksel hale geldiğini söyledi.

İftar Noktaları Şehrin Farklı Bölgelerinde

Vakıf tarafından hazırlanan iftar yemekleri, Kahramanmaraş’ın farklı noktalarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Dağıtımların gerçekleştirildiği noktalar ise şöyle:

Divanlı Camii üst kısmı: 1.000 kişilik iftar

Kuyumcukent Kavşağı: 800 kişilik iftar

Şekerli Camii altı: 200 kişilik iftar

Dağıtımlar Ramazan Boyunca Devam Ediyor

İftar yemeklerinin her gün saat 16.00’dan itibaren ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten vakıf yetkilileri, yardım faaliyetlerinin Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Şekerli Vakfı’nın yürüttüğü bu çalışmalar, Ramazan ayında Kahramanmaraş’ta dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlü bir şekilde yaşatılmasına katkı sağlıyor.