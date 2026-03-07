Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti. Olay yerine kısa sürede intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına profesyonel bir müdahalede bulunarak alevlerin büyümesini engelledi. Yoğun duman ve yüksek ısıya rağmen koordineli bir çalışma yürüten ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevredeki yapılara sıçramasının önüne geçti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, ekipler olası bir yeniden alevlenme riskine karşı depo çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.