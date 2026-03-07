Cumartesi Günü Sağanak Bekleniyor

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş’ta 7 Mart Cumartesi günü hafif sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Günün en düşük sıcaklığının 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Nem oranının gün içerisinde yüzde 30 ile yüzde 78 arasında değişmesi beklenirken rüzgarın saatte yaklaşık 17 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Pazar Günü Hava Açılıyor

Hafta sonunun ikinci gününde ise yağışın yerini daha sakin bir havaya bırakması bekleniyor.

8 Mart Pazar günü Kahramanmaraş’ta az bulutlu bir hava tahmin edilirken, sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi, gün içinde ise 12 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Nem oranının yüzde 30 ile yüzde 65 arasında değişmesi öngörülürken rüzgarın saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Ortalama Değerlerin Altında

Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta hafta sonu sıcaklıkları geçmiş yılların ortalama değerlerinin biraz altında seyredecek.

Uzmanlar özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek soğuk hava ve düşük sıcaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu planı yapacak vatandaşların özellikle cumartesi günü beklenen yağışa karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor. Pazar günü ise daha açık ve sakin bir hava bekleniyor.