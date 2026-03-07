Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Bayram Akpınar’a ait elektrikçi dükkânından silah sesi duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada iş yerini kontrol eden komşuları, içeride Akpınar’ı başından vurulmuş halde yerde yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Akpınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akpınar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.