Birçok farklı branşta son 8 yılın en başarılı okulları arasında yer alan Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu, bu derecesiyle kort tenisinde de iddialı olduğunu ortaya koydu. Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci performansla dikkat çeken Yıldız Kızlar Takımı, final müsabakasına kadar yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Yıldırım, elde edilen dereceye ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“İkinciliğe alışık değiliz ancak bu da yadsınamaz bir başarıdır. Sporcularım büyük bir özveriyle mücadele etti” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca, sporcuların antrenman süreçlerine verdikleri destekten dolayı ailelere teşekkür ederek, “Sporcularımı antrenmanlara düzenli şekilde getiren ve her zaman yanlarında olan ailelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ömer Faruk Arıkan Ortaokulu, elde ettiği bu başarıyla okul sporları alanındaki istikrarlı yükselişini sürdürürken, gelecek turnuvalar için de güçlü bir mesaj verdi.