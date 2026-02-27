City Ground Stadı’nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe, 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, yakaladıkları fırsatları değerlendiremese de soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarının hemen başında 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun penaltıdan kaydettiği golle skor 2-0 oldu. Ev sahibi ekip, 68. dakikada Hudson-Odoi’nin golüyle farkı bire indirdi. Kalan bölümde Fenerbahçe’nin çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve maç 2-1 tamamlandı. Galibiyete rağmen toplam skorda geri kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Avrupa Golcüsü Kerem

Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa’daki etkili performansını sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi’nde tamamı ilk 11’de olmak üzere 9. maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada 2 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 6’ya çıkardı. Süper Kupa’daki golüyle birlikte Kerem, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaştı.

Nene Devam Edemedi

Genç kanat Dorgeles Nene, 18. dakikada darbe aldı; oyuna devam etse de 43. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası devre arasında yerini Nelson Semedo’ya bıraktı.

Alaettin Ekici İlk Kez

17 yaşındaki hücum oyuncusu Alaettin Ekici, 76. dakikada oyuna girerek ilk Avrupa maçına çıktı.

Oyun Kısa Süre Durduruldu

Karşılaşmanın başında tribünlerden sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle hakem Maurizio Mariani oyunu yaklaşık 2 dakika durdurdu; sahanın temizlenmesinin ardından maç devam etti.