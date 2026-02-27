Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta?
-
Tarih: 27 Şubat 2026 Cuma
-
Saat: TSİ 14.00
-
Yer: Nyon – UEFA Genel Merkezi
Son 16’ya Kalan Takımlar
Arsenal, Liverpool, Barcelona, Sporting, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta, PSG, Bayern Münih, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Bodo/Glimt, Galatasaray, Real Madrid
Galatasaray Nasıl Turladı?
Sarı-kırmızılılar, İstanbul’daki ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus ile deplasmanda oynadığı rövanşı 3-2 kaybetmesine rağmen, toplam skordaki üstünlüğü sayesinde adını son 16’ya yazdırdı.
Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri
Kura kuralları gereği Galatasaray, son 16 turunda Premier Lig’den bir takımla eşleşecek. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri:
-
Liverpool
-
Tottenham
Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
“Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle” araması yapanlar için yayın bilgileri netleşti.
Kura çekimi canlı olarak:
- uefa.com
- UEFA TV
- TRT 1
- TRT Spor’un dijital platformları üzerinden yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Play-off Turunda Öne Çıkanlar
Play-off rövanşlarıyla birlikte Devler Ligi’nde son 16’ya kalan tüm takımlar netleşti. Günün dikkat çeken eşleşmelerinde:
-
Real Madrid, Benfica’yı eleyerek tur atladı.
-
Paris Saint-Germain – Monaco eşleşmesi büyük çekişmeye sahne oldu.
Play-off Rövanş Sonuçları
-
Atalanta – Borussia Dortmund: 4-1 (İlk maç: 0-2)
-
Juventus – Galatasaray: 3-2 (İlk maç: 2-5)
-
Paris Saint-Germain – Monaco: 2-2 (İlk maç: 3-2)
-
Real Madrid – Benfica: 2-1 (İlk maç: 1-0)