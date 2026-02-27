Kura Çekimi Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarih: 27 Şubat 2026 Cuma

Saat: TSİ 14.00

Yer: Nyon – UEFA Genel Merkezi

Son 16’ya Kalan Takımlar

Arsenal, Liverpool, Barcelona, Sporting, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta, PSG, Bayern Münih, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Bodo/Glimt, Galatasaray, Real Madrid

Galatasaray Nasıl Turladı?

Sarı-kırmızılılar, İstanbul’daki ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus ile deplasmanda oynadığı rövanşı 3-2 kaybetmesine rağmen, toplam skordaki üstünlüğü sayesinde adını son 16’ya yazdırdı.

Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri

Kura kuralları gereği Galatasaray, son 16 turunda Premier Lig’den bir takımla eşleşecek. Sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri:

Liverpool

Tottenham

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

“Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle” araması yapanlar için yayın bilgileri netleşti.

Kura çekimi canlı olarak:

uefa.com

UEFA TV

TRT 1

TRT Spor’un dijital platformları üzerinden yayınlanacak.

Play-off Turunda Öne Çıkanlar

Play-off rövanşlarıyla birlikte Devler Ligi’nde son 16’ya kalan tüm takımlar netleşti. Günün dikkat çeken eşleşmelerinde:

Real Madrid , Benfica ’yı eleyerek tur atladı.

Paris Saint-Germain – Monaco eşleşmesi büyük çekişmeye sahne oldu.

Play-off Rövanş Sonuçları