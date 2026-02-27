Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilk kez hayata geçirdiği Ramazan Sokağı, mübarek ayın sekizinci gününde de yoğun ilgi gördü. Ramazan’ın ilk gününden itibaren vatandaşların buluşma noktası haline gelen etkinlik alanı, bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği adres oldu.

İftar saatine doğru alanı dolduran vatandaşlar, aynı sofranın etrafında buluşarak oruçlarını hep birlikte açtı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programında 7’den 70’e her yaştan Kahramanmaraşlı, paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu yaşadı. Ramazan Sokağı’nda kurulan gönül sofraları, sadece bir iftar organizasyonu olmanın ötesine geçerek toplumsal kaynaşmanın sembolü haline geldi.

Geleneksel Gösterilerle Ramazan’ın Ruhuna Yolculuk

İftarın ardından etkinlik alanında kültür ve sanat programları gerçekleştirildi. Musiki şöleniyle başlayan gece, meddah gösterisi ve geleneksel orta oyunuyla devam etti. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği programlarda Ramazan eğlencelerinin kadim mirası yeniden hayat buldu. Aileler hem keyifli hem de manevi atmosferi güçlü bir akşam yaşarken, alandaki coşku gece boyunca sürdü.

Prof. Dr. Yasin Pişgin’den Anlamlı Sohbet

Gecenin en dikkat çeken bölümü ise Yasin Pişgin’in sahneye çıkmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Pişgin, Ramazan ayının bireysel ve toplumsal boyutuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında İslam ahlakının temel ilkelerine vurgu yapan Pişgin, modern çağda insan ilişkilerinde merhamet ve empati kavramlarının giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Ramazan’ın sadece aç kalmak olmadığını, aynı zamanda nefsi terbiye etme, gönül inşa etme ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme ayı olduğunu belirtti. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına rağmen programa yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda katılımcılar hem organizasyondan hem de gerçekleştirilen sohbetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine ve Prof. Dr. Yasin Pişgin’e teşekkür etti.

“Ramazan Bireyi, Birey Toplumu İnşa Eder”

Programda konuşan Prof. Dr. Yasin Pişgin, “Ramazan, sadece aç kalmak değildir. Ramazan, insanın kendisiyle yüzleşmesidir. Ramazan, kalbin arınmasıdır. Ramazan, nefsin terbiye edilmesidir. Gün boyu uzak kaldığımız nimetler bize şunu öğretir: Sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve sahip olamadıklarımız için sabretmek. İslam ahlakının temelinde merhamet vardır. Peygamber Efendimiz (sav) bir rahmet peygamberidir. Bizler de O’nun ümmeti olarak merhameti hayatımızın merkezine koymak zorundayız. Modern çağda insan ilişkileri hızlandı ama kalpler yavaşladı. İletişim arttı ama anlayış azaldı. İşte Ramazan, bize yeniden empatiyi öğretir. Aç kalarak açın halini anlarız. Susuz kalarak susuzun derdini hissederiz. İftar sofralarında yan yana oturarak kardeşliğin ne demek olduğunu yeniden hatırlarız. Ramazan bireyi inşa eder; birey toplumu inşa eder. Eğer bizler kalplerimizi güzelleştirirsek, merhameti çoğaltırsak, affetmeyi öğrenirsek, sadece kendi hayatımızı değil toplumun geleceğini de güzelleştiririz” ifadelerini kullandı.