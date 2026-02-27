Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda aracın birbirine girdiği kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Emniyet ve Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba gösterdi.

Yetkililer, buzlanma ve tipi riskine karşı sürücüleri daha dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.