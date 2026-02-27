Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olaya hızla müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

Yangına anında müdahale eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, koordineli ve titiz çalışmalarıyla alevlerin çevredeki yapılara sıçramasına fırsat vermedi.

Zamanla yarışan ekipler, yoğun duman ve yüksek ısıya rağmen kontrollü bir söndürme çalışması yürüterek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yetkililer, özellikle kullanılmayan ve terk edilmiş yapılarda meydana gelebilecek yangın risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı.