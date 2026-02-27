Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de katılım sağladı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşen programda karşılıklı sohbetler yapılırken, basın mensupları şehir gündemine ilişkin sorularını Başkan Akpınar’a yöneltti. Başkan Akpınar da yöneltilen soruları yanıtlayarak belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İftar buluşmasında Ramazan ayının manevi ikliminin paylaşıldığını belirten Başkan Akpınar, aynı zamanda ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basının kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme noktasındaki önemine dikkat çeken Akpınar, yerel yönetimler ile medya arasındaki güçlü iletişimin, hizmetlerin sağlıklı şekilde topluma aktarılmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Programda ilçede devam eden projeler, sosyal belediyecilik faaliyetleri ve deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi paylaşan Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu’nun yeniden ayağa kalkması için tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.