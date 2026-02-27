Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir şehir vizyonunu güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda lise öğrencilerine yönelik yeni bir farkındalık programı gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Mükrime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda çevre sorunları, sıfır atık uygulamaları ve iklim değişikliği konuları kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitimde, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personellerinden Selda Göker tarafından öğrencilere; çevre temizliğinin önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerinin işleyişi ve iklim değişikliğinin günlük yaşama etkileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Sunumda özellikle bireysel sorumlulukların altı çizilerek, küçük adımların büyük çevresel kazanımlar sağlayabileceği vurgulandı. Program interaktif materyaller ve uygulamalı etkinliklerle zenginleştirildi. Öğrenciler, atıkların doğru şekilde nasıl ayrıştırılacağını uygulamalı olarak deneyimledi; geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasına katkılarını somut örnekler üzerinden öğrendi. Enerji tasarrufu, su kullanımında bilinçli davranış ve karbon ayak izinin azaltılması gibi başlıklar da etkinlik kapsamında ele alındı.

Gençler, çevreye duyarlı bireyler olarak üzerlerine düşen sorumlulukları daha iyi kavradıklarını ifade etti. Program sonunda eğitimin son derece verimli geçtiğini belirten öğrenciler, çevre konusunda farkındalık kazandıran bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.