Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, Ramazan ayının manevi atmosferini gençlerle buluşturmaya yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal, kültürel ve geleneksel değerleri merkeze alan programlarıyla dikkat çeken Pusula Maraş, bu kez Ramazan’a özel düzenlediği “Osmanlı Şerbeti Yapımı Atölyesi” ile gençleri anlamlı bir etkinlikte bir araya getirdi.

Ramazan’ın paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçlayan atölye çalışması hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu. Uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, Osmanlı mutfağının asırlık lezzetlerinden biri olan şerbetin tarihçesini öğrenirken, geleneksel tarifin inceliklerini de keşfetme fırsatı buldu.

Atölyede şerbet yapımında kullanılan doğal ve aromatik malzemeler tanıtılarak her bir bileşenin lezzet ve sağlık açısından önemi anlatıldı. Katılımcılara doğru ölçü, kaynatma süresi ve demleme teknikleri hakkında detaylı bilgiler verilirken, uygulamalı eğitim sayesinde gençler kendi şerbetlerini hazırladı.

Gençler Etkinlikten Memnun Ayrıldı

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alan Osmanlı şerbetini kendi elleriyle yapmanın heyecanını yaşayan gençler, hem geleneksel bir mirası yakından tanıma hem de kültürel değerlerle bağ kurma imkânı buldu. Etkinlik sonunda hazırlanan şerbetler şişelenerek katılımcılara teslim edildi. Böylece gençler, atölyede öğrendiklerini aileleriyle paylaşma ve Ramazan sofralarına geleneksel bir lezzet taşıma fırsatı elde etti.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, böylesi anlamlı ve kültürel değeri yüksek organizasyonların kendileri için hem öğretici hem de motive edici olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine ve Pusula Maraş ekibine teşekkür etti.