Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem sonrası gerekli tüm ekiplerin sahaya sevk edildiğini duyurdu. Ünlüer, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarını sürdürdüğünü belirterek, şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını ifade etti.

Vali Ünlüer, paylaşımında depremden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elbistan’da Sosyal Tesisler Açıldı

Öte yandan Elbistan Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların güvenli bir ortamda bekleyebilmeleri için belediyeye ait sosyal tesisleri hizmete açtı. Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte bu tesislere yerleşirken, bazı vatandaşların ise araçlarını akaryakıt istasyonlarına park ederek araç içinde beklemeyi tercih ettiği görüldü.

“Herhangi Bir Olumsuzluk Bildirilmedi”

Elbistan Belediye Başkan Yardımcısı Musa Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada,

“Şu ana kadar tarafımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk yok. Ancak tedbir amaçlı belediyemize ait sosyal tesis ve işletmeleri vatandaşlarımızın kullanımına açtık.”

Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.