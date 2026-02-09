Türkiye Nüfusu Artmaya Devam Ediyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’nin nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Nüfusun %50,02’sini erkekler, %49,98’ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus ise 1 milyon 519 bin 515’e yükseldi.

Nüfus Artış Hızı Yükseldi

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025’te binde 5 olarak gerçekleşti. Bu artış, son yıllara göre dikkat çekici bir ivmeye işaret etti.

Şehirleşme Oranı Yükseliyor

Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,6’ya çıktı. Köy ve beldelerde yaşayan nüfus oranı ise %6,4’e geriledi. Nüfusun %67,5’i yoğun kent olarak sınıflandırılan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

33 İlin Nüfusu Azaldı

2025 yılında 33 ilin nüfusu azalırken, 48 ilde artış kaydedildi. Bu durum iç göç ve yaşlanma eğiliminin bazı bölgelerde etkisini sürdürdüğünü gösterdi.

İstanbul Nüfusta Açık Ara Lider

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. İstanbul’u sırasıyla;

Ankara (5,9 milyon)

İzmir (4,5 milyon)

Bursa (3,2 milyon)

Antalya (2,7 milyon) takip etti.

Nüfusu en az olan il ise 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu.

Esenyurt Bir İlki Başardı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 nüfusla Türkiye’de 1 milyonu aşan ilk ilçe olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Yaşlanıyor: Ortanca Yaş 34,9

Türkiye’nin ortanca yaşı 2025’te 34,9’a yükseldi. En yüksek ortanca yaş Sinop’ta (44), en düşük ise Şanlıurfa’da (21,8) ölçüldü. Yaşlı nüfus oranı %11,1’e çıkarken, çocuk nüfus oranı %20,4’e geriledi.

Çalışma Çağındaki Nüfus Artıyor

15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfus oranı %68,5 oldu. Buna karşın yaşlı bağımlılık oranı artış gösterdi.

Nüfus Yoğunluğu İstanbul’da Rekor

Türkiye genelinde kilometrekareye 112 kişi düşerken, İstanbul’da bu rakam 2 bin 943 oldu. Nüfus yoğunluğu en düşük il yine Tunceli olarak kaydedildi.