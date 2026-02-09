Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve 81 ili kapsayan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), şubat ayına ilişkin yeni kura takvimini duyurdu.

Paylaşılan takvime göre, 9–15 Şubat 2026 tarihleri arasında farklı illerde sosyal konut hak sahipliği için kura çekimleri gerçekleştirilecek. Çekilişler, TOKİ tarafından ilan edilen program doğrultusunda noter huzurunda yapılacak.

İl İl Kura Çekim Takvimi

TOKİ’nin açıkladığı kura programına göre çekim tarihleri şu şekilde belirlendi:

Yozgat – Kütahya: 9 Şubat 2026 Pazartesi

Bilecik: 10 Şubat 2026 Salı

Çankırı: 11 Şubat 2026 Çarşamba

Bolu: 12 Şubat 2026 Perşembe

Tekirdağ – Balıkesir: 13 Şubat 2026 Cuma

Kuralar TOKİ Takvimiyle Devam Edecek

Yetkililer, kura çekimlerinin TOKİ tarafından açıklanacak yeni takvimlerle ilerleyen günlerde de süreceğini bildirdi. Hak sahipliği kazanan vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden ulaşabilecek.

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte binlerce aile için yeni bir yaşamın kapıları aralanmış olacak.