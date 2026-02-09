Ticaret Bakanlığı, gıda piyasalarında yaşanan fiyat hareketlerine karşı yeni bir tedbiri hayata geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik kararın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin ve iç talepteki artışın gıda piyasaları üzerinde etkili olduğu vurgulanırken, özellikle mevsimsel tüketim alışkanlıklarındaki değişimlerin bazı ürün gruplarında fiyat yükselişlerini hızlandırdığına dikkat çekildi.

Kanatlı Eti Piyasası Yakından Takip Edildi

Bakanlık, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmelerinin uzun süredir titizlikle izlendiğini belirterek, fiyatların serbest piyasa koşulları çerçevesinde oluşup oluşmadığının detaylı şekilde değerlendirildiğini kaydetti. Bu incelemeler sonucunda, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ihracata sınırlama getirilmesi kararlaştırıldı.

Spekülatif Fiyatlamaya Sıkı Denetim

Açıklamada, tüketicileri mağdur edebilecek her türlü fahiş fiyat uygulaması ve spekülatif davranışın Bakanlık tarafından yakından takip edildiği vurgulandı. Denetim ve yaptırım süreçlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, piyasa işleyişini bozan girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

“Gıda Arz Güvenliği Önceliğimiz”

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, perakende ve toptan satış noktalarında denetimlerin artırıldığını bildirdi. Yapılan denetimlerin sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların gıda ürünlerine makul ve erişilebilir fiyatlarla ulaşabilmesi için gerekli tüm adımların atılmaya devam edileceği vurgulanarak, piyasalardaki gelişmelerin hassasiyetle izleneceği kaydedildi.