Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57. kuruluş yıl dönümü programında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin yarım asrı aşan mücadelesinin ilke, ahlak ve inançla yoğrulduğunu vurguladı. Bahçeli, MHP’nin dün neyse bugün de aynı duruşta olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür

Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP’nin 57. yılı dolayısıyla gönderdiği anlamlı tebrik için teşekkür ederek, Cumhur İttifakı’nın milli duruşuna dikkat çekti.

“Bu Ülkeyi Karşılıksız Sevdik”

Konuşmasında fedakârlık ve bedel vurgusu yapan Bahçeli, MHP’nin millete hizmet ederken karşılık beklemediğini, zor ve çetin dönemlerde dahi geri adım atmadığını söyledi.

Milliyetçilik Tanımı: Samimiyet ve Bedel

Bahçeli, milliyetçiliğin sözle değil bedelle ölçüleceğini belirterek, “Milliyetçilik ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır” ifadelerini kullandı. Sahte milliyetçilik eleştirisinde bulundu.

Cumhur İttifakı ve Terörsüz Türkiye

MHP lideri, terörsüz Türkiye hedefinin ancak milli dayanışma ve Cumhur İttifakı iradesiyle mümkün olacağını vurguladı. Türkiye’nin bölgesel değil küresel bir denge unsuru olduğunun altını çizdi.

Türk Milliyetçiliği Irkçılığa Karşıdır

Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin ırkçı değil, birleştirici bir anlayış olduğunu belirterek; Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin eşit ve kardeş kabul edildiğini ifade etti.

Cumhuriyetin Kuruluş İlkelerine Sert Uyarı

Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin tartışmaya açılmasının vatana ihanet anlamına geleceğini vurgulayan Bahçeli, bu konuda en net ve kararlı siyasi duruşun MHP’de olduğunu söyledi.

“MHP Toplumsal Siyasetin Merkezidir”

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte MHP’nin toplumsal siyasetin merkezi olduğunu ispatladığını belirterek, milliyetçilik siyasetinin Türkiye’nin temel dinamiği olmaya devam edeceğini ifade etti.