Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçakçılığı operasyonu kapsamında 52 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 9 bin 130 paket sigara, 2 cep telefonu, 68 kilogram çay, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak eve girmeye çalışan 3 kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle
Operasyon kapsamında 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA