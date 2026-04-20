Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda yol ve köprü yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Pazarcık’a bağlı Eğrice Mahallesi’nde hayata geçirilen yeni köprü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgenin uzun yıllardır ihtiyacını karşılayan ancak zamanla yetersiz hale gelen eski köprü yıkılarak yerine modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir yapı inşa edildi.

Alternatif Güzergâhta Stratejik Yatırım

Pazarcık ile Gaziantep arasındaki ulaşımda alternatif bir arter üzerinde bulunan köprü, bölge trafiği açısından kritik bir rol üstleniyor. Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip olan eski köprünün dar yapısı ve fiziki yetersizlikleri, özellikle tarım araçları ve ağır tonajlı araçların geçişinde ciddi zorluklara neden oluyordu.

Yeni yatırımla birlikte bu sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni köprü; 23 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe ve 3 ayaklı modern bir mühendislik tasarımına sahip. Sağlam altyapısı ve geniş geçiş alanıyla dikkat çeken köprü hem araç hem de yaya güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

Bölge Mahallelerine Ulaşım Kolaylığı

Yeni köprünün hizmete alınmasıyla birlikte Sultanlar, Beşçeşme, Ufacıklı, Kızkapanlı, Yukarıhöcüklü, Mezra ve Yiğitler mahallelerinin Pazarcık ilçe merkezi başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep’e ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştı. Bölge sakinleri artık daha kısa sürede, daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor. Tamamlanarak ulaşıma açılan köprüde son olarak sıcak asfalt uygulamaları gerçekleştiriliyor.