“Tartışma değil, barış dili”

Afrika turu öncesi uçakta konuşan Papa Leo, Trump’ın açıklamalarına doğrudan karşılık vermekten kaçınarak, önceliğinin diyalog ve barış olduğunu vurguladı. İncil’in mesajının siyasi çıkarlar için kullanılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Savaş eleştirisi dikkat çekti

Son dönemde uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelen Papa Leo, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalara yönelik sert ifadeler kullandı. “Savaşın çılgınlığı” sözleriyle dikkat çeken Papa, çatışma politikalarını açıkça eleştirdi.

Trump’tan sert sözler

Öte yandan Donald Trump, Papa’nın açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert ifadelerle karşılık verdi. Papa’yı güvenlik ve dış politika konularında yetersiz olmakla suçlayan Trump’ın sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi.

Kriz büyür mü?

İki isim arasındaki bu gerilim, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Papa Leo’nun barış vurgusunu sürdürmesi dikkat çekti. Gözler, önümüzdeki süreçte yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.