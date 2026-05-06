SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye’nin savunma ve teknoloji alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden organizasyonda yaptığı açıklamalarda, Türk savunma sanayisinin geldiği noktaya dikkat çekti.

Bolat, Türkiye’nin savunma sanayiinde bugün yaklaşık 100 milyar dolarlık proje stoku bulunduğunu belirterek sektörün ülke ekonomisine yıllık 20 milyar dolarlık katkı sunduğunu ifade etti.

SAHA 2026’ya Dünyanın Dört Bir Yanından Katılım

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmelerinden biri olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen fuara yoğun katılım gerçekleşti.

Bakan Bolat, 100 bin metrekarelik fuar alanının tamamen dolduğunu belirterek, yurt dışından 8 bin profesyonel ziyaretçinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Fuarda 100’den fazla uluslararası heyetin satın alma görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, Türk firmalarının toplamda 10 milyar doların üzerinde sözleşme imzalamasının beklendiğini açıkladı.

“Savunma İhracatı 10 Milyar Doları Aştı”

Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatında tarihi bir yükseliş yaşandığını vurgulayan Bakan Bolat, son 20 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini söyledi.

Bolat açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

Savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar dolar seviyesine çıktı.

2026’nın ilk 4 ayında ihracat yüzde 28 arttı.

Türkiye genelinde savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısı 3 bin 500’e ulaştı.

Sektörde yaklaşık 100 bin yüksek nitelikli personel görev yapıyor.

“Türkiye Beyin Göçünü Tersine Çevirdi”

Savunma sanayiindeki gelişmelerin yalnızca ekonomik değil, teknolojik dönüşüm açısından da kritik olduğunu belirten Bolat, Türkiye’nin artık yurt dışından nitelikli insan kaynağı çektiğini söyledi.

Bolat, özellikle AR-GE ve ileri teknoloji alanlarında Türkiye’nin cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, sektörün genç girişimciler ve mühendisler açısından büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Füze, İHA ve Çelik Kubbe Vurgusu

Türk savunma sanayisinin farklı alanlarda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Bakan Bolat, özellikle roket, füze ve insansız hava araçları ihracatındaki yükselişe dikkat çekti.

Bolat’ın verdiği bilgilere göre:

Roket, füze ve akıllı mühimmat ihracatı 3,7 milyar dolara ulaştı.

İnsansız hava araçlarında ihracat 2,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Türkiye hava savunma sistemleri ve Çelik Kubbe projelerinde önemli aşama kaydetti.

“Vatandaşlarımız Bu Gururu Yerinde Görmeli”

Fuarda yabancı ülkelerden yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Bakan Bolat, birçok ülkenin Türkiye ile savunma alanında iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Bolat, vatandaşların da SAHA 2026’yı ziyaret ederek Türkiye’nin sanayi ve teknolojide ulaştığı seviyeyi yakından görmesi gerektiğini belirterek, “Bu tablo hepimiz için gurur verici” dedi.