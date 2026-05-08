Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi SAHA 2026’da rakamlara da yansıdı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk savunma şirketlerinin imzaladığı dev anlaşmalarla tarihi bir rekora sahne oldu.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul organizasyonunda gerçekleştirilen fuarın ilk üç gününde, Türk firmaları yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine imza attı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar paylaşımında, “SAHA 2026’da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Fuarın ilk 3 gününde firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiinde yerli ve milli üretim kapasitesini her geçen gün artıran Türkiye, SAHA 2026’da ortaya koyduğu performansla uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yerli savunma teknolojilerinden insansız hava araçlarına, füze sistemlerinden elektronik harp çözümlerine kadar birçok alanda yoğun ilgi gören Türk şirketleri, fuarda gerçekleştirdikleri görüşmeleri ihracat anlaşmalarına dönüştürmeyi başardı.

Sektör temsilcileri, SAHA 2026’nın yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayi vizyonunu dünyaya gösteren stratejik bir vitrin olduğunu vurguluyor.

Yoğun katılımla devam eden SAHA 2026’nın yarın düzenlenecek etkinliklerin ardından sona ermesi bekleniyor.