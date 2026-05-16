Kahramanmaraş Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK), bahar döneminde de yoğun ilgi görüyor. Şehrin farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşlarını aynı çatı altında buluşturan kurslarda yüzlerce kursiyer hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak üretimler gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen eğitim programları kapsamında KAMEK bünyesinde yaş pasta yapımından giyime, mefruşattan ahşap el oymacılığına, fotoğrafçılıktan diksiyona, kanundan halk oyunlarına, dijital tasarımdan seramiğe, ebrudan deri aksesuar yapımına kadar toplam 26 farklı branşta eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen kurslardan bu dönem yaklaşık 750 kursiyer faydalanıyor.

Vatandaşlara Çok Yönlü Katkı

KAMEK kursları yalnızca meslek edindirme amacı taşımıyor; aynı zamanda vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasına, üretime yönelmesine ve kişisel gelişimlerini desteklemesine de katkı sunuyor. Kimileri yeni bir hobi edinirken kimileri el emeği ürünlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Özellikle kadın kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği atölyelerde üretim kültürü güçlenirken, kurs ortamları sosyal dayanışmanın da önemli merkezlerinden biri haline geliyor.

“Kanunun Sesine Çocukluğumdan Beri Hayrandım”

Kanun atölyesi kursiyerlerinden Hatice Buğlem Ulus, müziğe olan ilgisini KAMEK sayesinde geliştirme fırsatı bulduğunu belirterek, “9. sınıfa gidiyorum. Kanunla ilk tanışmam çocukluğuma dayanıyor. Sesini ilk duyduğumdan itibaren hep bir hayranlık besliyordum. Sonra Büyükşehir Belediyemizin böyle bir kursunun olduğunu öğrendim ve kayıt yaptırdım. Kurs çok keyifli geçiyor. Burada geliştiğimi çok net bir şekilde görebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Emeklilik Dönemini Üreterek Değerlendiriyor

Makrome kursiyerlerinden Murat Zeren ise emeklilik sonrası zamanını verimli geçirmek amacıyla kurslara katıldığını söyledi. Zeren, “Boş vakitlerimi değerlendirme konusunda bir arayış içindeydim ve bu süreçte KAMEK’i keşfettim. Bu süreçte birçok kursa katıldım burada. Bu kursta da hocamızın desteğiyle hamak, sandalye gibi ürünler üretiyoruz. Vaktimi burada hem keyifli bir şekilde değerlendiriyor hem de yeni ürünler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Üreterek Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Makrome atölyesi kursiyerlerinden Nursel Tarakçıoğlu da kurs sayesinde hem kendisini geliştirdiğini hem de gelir elde etmeye başladığını ifade etti. Tarakçıoğlu, “Çok keyifli bir kurs sürecimiz oluyor. İlk başta daha kolay ürünler oluşturarak başladık ancak geliştikçe çok daha gelişmiş ürünler üretmeye başladık. Şimdi altılı servis seti yapıyorum. Burada ürün üreterek satışını da yapıyorum. Böylece gelir elde ediyor, aile ekonomisine katkı sağlıyorum. Gelir elde etmek de beni mutlu etti, ilgimi daha da artırdı tabi” diye konuştu.

Seramik Atölyesi Sosyal Bir Ortama Dönüştü

Seramik kursu öğrencilerinden Tuba Baldır ise çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duyduğunu belirterek KAMEK’in bu ilgisini geliştirmesine katkı sağladığını söyledi. Baldır, “Yaklaşık 3 aydır KAMEK’in seramik atölyesinde eğitim alıyoruz. Çocukluktan itibaren böyle sanatlara ilgim vardı zaten. KAMEK’te de kendimi geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı buldum. Keyifle atölyeye katılıyorum. Burada ayrıca çok güzel arkadaşlıklar da edindik. Burada ürettiğim ürünleri çevremdeki kişilere, arkadaşlarıma hediye edeceğim. Geçtiğimiz dönemde yine bu kursta seramikten yemek takımı yapmış ve kurstan arkadaşlarımı ağırlamıştım. Yine evde kullanacağım ürünler üretmeye devam edeceğim burada” ifadelerini kullandı.

“Ebru Sanatı Bana Çok İyi Geliyor”

Ebru atölyesi öğrencilerinden Kevser Kılıçkıran da kursların manevi anlamda önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kılıçkıran, “Burası ruhumuzu dinlendirmek için çok güzel bir yer. Buraya kafa dağıtmaya geliyorum diyebilirim. İş yerindeki ve sosyal hayattaki stresi burada atıyorum. Ebru sanatı bana çok iyi geliyor” dedi.

Pastacılık Kursunda Mesleki Gelişimine Katkı Sağlıyor

Pastacılık kursu öğrencilerinden Elife Ceyda ise üniversitede aldığı eğitimi KAMEK’te pekiştirme imkânı bulduğunu belirterek, “İstanbul’da aşçılık okuyorum. KAMEK’te de bu kursa gelerek eğitimime destek oluyorum, kendime yeni şeyler katıyorum. Mutfakta bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Burada da çok güzel bir ortam ve arkadaşlık ilişkileri var. Hocamızdan da çok güzel şeyler öğreniyoruz. Mutfağa ilişkin birçok püf nokta öğrendim” diye konuştu.