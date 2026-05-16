Kahramanmaraşlı iş insanı Mahmut Karasakız ve ailesinin öncülüğünde kurulan Çeyiz Vakfı, İstanbul’da düzenlenen görkemli lansman programıyla faaliyetlerine resmen başladı. Aile kurumunu güçlendirmek, gençlerin yuva kurma süreçlerine destek olmak ve evliliği teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen vakıf, geniş katılımlı bir organizasyonla tanıtıldı.

Lansman Dolmabahçe’de Gerçekleştirildi

Çeyiz Vakfı’nın basın lansmanı, İstanbul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda vakfın sosyal sorumluluk projeleri tanıtılırken, Gazze’de İHH iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 50 çiftin dünya evine girdiği toplu nikah organizasyonuna ait görüntüler de ilk kez paylaşıldı.

Bakan Göktaş’tan Destek Mesajı

Lansman programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, Marmara Kahramanmaraş Basını Temsilcisi Eyüp Kadir Kılcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, aile yapısının korunmasının toplumsal geleceğin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, çeyiz desteği ile aile danışmanlığı hizmetlerini aynı çatı altında sunan vakfın önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da aile kurumunun desteklenmesine yönelik bu tür girişimlerin toplum açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Gençler Ekonomik Gerekçelerle Evliliği Ertelememeli”

Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız, son yıllarda evlilik oranlarında düşüş ve boşanmalarda artış yaşandığına dikkat çekerek, gençlerin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Karasakız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var. Sadece ekonomik sebepler nedeniyle evlilik kararlarının ertelenmesini istemiyoruz. Her gencin yuva kurabilmesi için katkı sunmak, toplumun temelini daha sağlam hale getirmek istiyoruz."

Aileye Sadece Maddi Değil Manevi Destek

Çeyiz Vakfı Genel Sekreteri Hatice Karasakız ise güçlü toplumların temelinde sağlam aile yapısının bulunduğunu belirterek, bir yuvanın yalnızca eşya ile değil, bilinç ve dayanışmayla kurulduğunu ifade etti.

Vakfın sadece çeyiz desteğiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda aile danışmanlığı ve sosyal destek projeleriyle de faaliyet göstereceği öğrenildi.

Kahramanmaraş’tan Türkiye’ye Uzanan Sosyal Sorumluluk

Aslen Kahramanmaraşlı olan ve uzun yıllardır inşaat ile turizm sektöründe faaliyet gösteren Mahmut Karasakız’ın öncülüğünde kurulan vakıf, genç çiftlerin evlilik süreçlerine destek olmayı ve aile kurumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraşlı iş dünyasının yakından tanıdığı Karasakız ailesinin bu sosyal sorumluluk adımı, hemşehrileri tarafından da takdirle karşılandı.