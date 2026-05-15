Görev yaptığı HG Hospital bünyesinde değerlendirmelerde bulunan Dağoğlu, en sık karşılaşılan nedenin burnun ön kısmındaki yüzeyel damarların çatlaması olduğunu ifade etti. Halk arasında “damar çatlaması” olarak bilinen bu durumun özellikle alerjik rinit yaşayan çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Dağoğlu, “Burnunda alerji olan çocukların burun kanamasına eğilimi artıyor” dedi.

Burun karıştırma alışkanlığının da kanamaları tetiklediğini vurgulayan Dağoğlu, bazı durumlarda küçük damar tümörcüklerinin de kanamaya neden olabileceğini söyledi. Sinüzit, bademcik iltihabı gibi ateşli hastalıkların da burun kanamasını artırabildiğini kaydeden uzman doktor, erişkinlerde ise özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde riskin yükseldiğine dikkat çekti.

Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Dağoğlu, kanamanın kaynağı tespit edildiğinde kimyasal yöntemlerle damarların dağlanabildiğini ifade etti. Ancak altta yatan farklı bir hastalık varsa öncelikle onun tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dağoğlu, “Eğer sinüzit gibi iltihabi bir hastalık varsa buna yönelik tedavi uyguluyoruz. Alerjik rinit varsa alerjiyi kontrol altına alıyoruz” diye konuştu.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Dağoğlu, çocukların tırnaklarının düzenli olarak kesilmesi gerektiğini belirterek, “Çocukların haftada en az bir kez tırnaklarının kesilmesini öneriyoruz” dedi.