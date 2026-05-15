Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüştü. İlçede taşkın nedeniyle bazı yollar ile tarım arazileri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğun yağışın ardından özellikle kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sel sularının etkisiyle birçok mahalle yolunda hasar oluşurken, bazı güzergâhlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tarım arazileri zarar gördü

Etkili olan yağış nedeniyle ilçedeki bazı tarım arazileri de su altında kaldı. Çiftçiler, ürünlerinin zarar görmesinden endişe ederken bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Ekipler sahada

Dere yataklarının taşma noktasına geldiği Andırın’da belediye ekipleri ile ilgili kurumlar bölgede çalışma başlattı. Yol açma, su tahliye ve güvenlik önlemlerine yönelik müdahaleler sürerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA