Kahramanmaraş’ta vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol ve gıda denetimlerinde, mevzuata aykırı şartlarda taşındığı belirlenen karkas et ürünleri ele geçirildi.

Denetimlerde halk sağlığını riske atan ürünlere anında müdahale eden ekipler, uygun olmayan koşullarda taşındığı tespit edilen etleri imha etti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, güvenilir gıdaya erişimin temel öncelik olduğu vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin kent genelinde titizlikle ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, özellikle sıcak havaların etkisini artırdığı bu dönemde gıda taşımacılığı ve satış noktalarına yönelik kontrollerin daha da sıklaştırılacağını belirtti.