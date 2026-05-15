Olay, Afşin ilçe merkezi A. Nazım Kaynak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, trafikte tehlikeye neden olan sürücünün kimliği tespit edildi.

Yapılan değerlendirmede, sürücünün seyir halindeki başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve saldırı amacı taşıyan davranışlarda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında işlem başlatıldı.

Sürücüye “trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek” gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yetkililer, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan agresif sürüş davranışlarına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.