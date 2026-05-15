Toplantıya Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat M. Burak Gül, Onikişubat AK Parti İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda teşkilatın sahadaki çalışmaları, üye faaliyetleri ve yerel yönetim hizmetleri değerlendirildi.

Katılımcılar, yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, menfur okul saldırısı sonrası devletin her türlü tedbiri aldığını ifade ederek TBMM ‘de konuyla ilgili kurulan komisyon hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gül, konuşmasının devamında üye çalışmaları ve saha faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Toptaş, insan odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Onikişubat AK Parti İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de saha çalışmaları ve üye faaliyetlerine dikkat çekerek teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi.