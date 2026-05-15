Basın açıklamasında konuşan platform temsilcileri, kültürel emperyalizmin ekranlar üzerinden aile yapısını, çocukları ve toplumsal değerleri hedef aldığını savundu. Açıklamada, özellikle televizyon programları ve sosyal medya içeriklerinde şiddet, korku, suç, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve aile mahremiyetini ihlal eden yayınların toplum üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ifade edildi.

Platform üyeleri, reyting uğruna toplumun değerlerinin hiçe sayıldığını savunarak, şiddet ve suçun özendirildiği yapımların, bağımlılıkları normalleştiren içeriklerin ve aile kurumunu zayıflatan senaryoların toplum üzerinde ciddi tahribata yol açtığını dile getirdi.

Açıklamada, İsrail’i desteklediği gerekçesiyle boykot edilen bazı firmaların yüksek reklam bütçeleriyle medya kuruluşları üzerinde baskı oluşturduğu da öne sürüldü. Yayıncı kuruluşların reklam gelirleri uğruna toplumsal değerlerden taviz vermemesi gerektiği ifade edildi.

Kahramanmaraş Aile Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Temiz Ekran Hareketi; aileyi, nesilleri ve milletimizin geleceğini koruma iradesidir” denildi.