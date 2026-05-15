Türkiye’nin tek UNESCO Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş, kültür ve sanat faaliyetlerini her yaştan vatandaşla buluşturmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında, okur ve yazarlar aynı çatı altında bir araya geldi.

“Okur – Yazar Buluşmaları” etkinlikleri çerçevesinde çocuk edebiyatı yazarları Salih Erayabakan ve Yunus Meşe minik okuyucularla buluştu. Söyleşi boyunca yazarlar, hem kaleme aldıkları eserlerin ortaya çıkış sürecini anlattı hem de yazarlık yolculuklarında edindikleri tecrübeleri çocuklarla paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, yazarlara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, kitapların dünyasına dair yeni bakış açıları kazandı.

“İlham Verici Etkinlik Oldu”

Gerçekleştirilen etkinliğin çocukların edebiyatla kurduğu bağı güçlendirdiğini ifade eden yazar Yunus Meşe, “Müthiş bir katılım vardı, etkinlik oldukça keyifliydi. Burada çocuklarla olmak, geleceği konuşmak ve geleceği şekillendirmek çok keyifliydi. Onlara yazarlık yolunda ufuklar katmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek bizler için çok keyifliydi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” dedi.

Çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için ilham verici olduğunu ifade eden yazar Salih Erayabakan, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum çünkü Kahramanmaraş’ın benim için ayrı bir yeri var. Umarım bu tarz etkinliklerin sayısı artar” diye konuştu.