Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Elbistan’da anlamlı bir etkinliğe imza attı. Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Bahar Şenliği”, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa; ilçe protokolü, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’tan gelen özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de duygu dolu anlar yaşadı.

Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Program, şehir protokolü ile özel gereksinimli çocukların birlikte gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. İlçe Kaymakamlığından Millet Bahçesi’ne kadar gerçekleştirilen yürüyüşte çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Protokol üyeleri, çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenerek etkinlik alanına birlikte geçti. Kortej yürüyüşünün ardından sahne gösterileriyle devam eden programda özel gereksinimli çocuklar tarafından hazırlanan halk oyunları ve zeybek gösterileri büyük beğeni topladı. Çocukların sergilediği performanslar katılımcılar tarafından uzun süre alkışlanırken, etkinlik alanında duygu dolu anlar yaşandı.

Gönüllü Gençlik Hareketi Çocukların Yanındaydı

Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri de program boyunca etkinliklerde aktif rol aldı. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan gönüllü gençler, etkinlik alanında neşeli ve sıcak bir atmosfer oluşmasına katkı sağladı. Yüz boyama etkinlikleri, çeşitli aktiviteler ve sosyal etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Ailelerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu ailelere de yansıdı. Aileler, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonların son derece kıymetli olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Bahar Şenliği”, hem özel gereksinimli çocuklar hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne olurken, toplumda dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine de katkı sağladı.