Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna can veren aziz şehitlerin emanetleri olan ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde anlam yüklü bir organizasyonu daha hayata geçirerek Afşin ve Göksun’daki şehit yakınlarını tarih yolculuğuna çıkarttı.

Milli Hafızayı Derinden Hissettiler

Düzenlenen gezi organizasyonunda şehit aileleri, Osmanlı’nın kuruluş izlerini taşıyan Bilecik’ten başlayarak, tarih ve medeniyetin önemli merkezlerinden Bursa’ya, oradan da Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale’ye uzanan bir rota izledi. Program boyunca ziyaret edilen noktalar, katılımcılara hem geçmişin izlerini yerinde görme hem de milli hafızayı daha derinden hissetme fırsatı sundu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, tarihi olaylara dair detaylı bilgiler paylaşılırken, aynı zamanda şehitlerin hatıraları da saygı ve minnetle yâd edildi.

“Tarih Yüklü Gezi Turu Düzenledik”

Düzenlenen programın kendileri için son derece anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, “Kahramanmaraş Valiliği himayelerinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in destek ve katkıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile tertiplediğimiz ‘Kahramanlar Diyarından Şehitler Diyarına’ projesi kapsamında şehit ailelerimiz ile tarih yüklü gezi turu düzenledik. Bizde destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afşin Temsilcisi İsrafil Kalaycı, gezi boyunca ziyaret edilen her noktada derin bir manevi atmosfer hissettiklerini söyledi. Kalaycı, özellikle Çanakkale’de yaşananların yerinde görülmesinin duygularını daha da yoğunlaştırdığını belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Temsilcisi Recep Cücük ise, şehit yakınlarının bu tür organizasyonların kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından büyük önem taşıdığını aktarırken, devletin ve yerel yönetimlerin her zaman yanlarında olduğunu hissetmenin kendilerine güç verdiğini vurguladı.