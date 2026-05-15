Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ile “Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Yerde Bulunan Eşya Hakkında Yakarak Mala Zarar Verme” suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 15 Mayıs 2026 günü saat 08.00 sıralarında Adıyaman’dan Pazarcık ilçesine gelen M.S.Ç. isimli şüphelinin, Pazarcık Elif Ana Türbesi yerleşkesinde bulunan bir heykeli yakmaya teşebbüs ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin adli kolluk birimlerince yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında adli soruşturma başlatıldığı ifade edildi.