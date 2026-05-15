"TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" kapsamında Türkoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 14 proje sergilendi.

A A 20260515 41391993 41391990 K A H R A M A N M A R A S T A T U B I T A K 4006 B I L I M F U A R I D U Z E N L E N D I

Almanca öğretmeni Çağla Çetin Özbay, AA muhabirine, projede 9 öğretmenin danışmanlığında 56 öğrencinin görev aldığını, öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirildiğini söyledi.

Başkan Görgel: “Şehir Tarihinin En Büyük Asfalt Seferberliğine Start Verdik”
Başkan Görgel: “Şehir Tarihinin En Büyük Asfalt Seferberliğine Start Verdik”
İçeriği Görüntüle

Projelerin yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını aktaran Özbay, fuarın temel amacının öğrencilerin sunum yapma becerilerini geliştirmek ve bilimsel düşünme yetilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

A A 20260515 41391993 41391991 K A H R A M A N M A R A S T A T U B I T A K 4006 B I L I M F U A R I D U Z E N L E N D I

Fuara, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kapyapar ve TÜBİTAK ilçe sorumlusu Rabia Özhan da katıldı.

Kaynak: AA